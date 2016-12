O carte cu dezvaluiri socante: Vaccinarea si ecografia fetala – Efecte negative

IOAN VLADUCA

VACCINAREA SI ECOGRAFIA FETALA

Efecte negative

Editura Areopag,

Bucuresti, 2011

Cartea Vaccinarea si ecografia fetala. Efecte negative se poate comanda direct la Editura AREOPAG la adresa comenzi@areopag.ro

CUPRINS

Partea intai

VACCINAREA

Termeni medicali

Principiul vaccinarii

Adevarata istorie a vaccinurilor

Minciunile sistemului oficial

Compozitia vaccinurilor

Vaccinurile sunt ineficiente

Vaccinurile sunt periculoase

Vaccinarea si bolile autoimune

Genocidul prin vaccinare

Partea a doua

ECOGRAFIA FETALA

Principiul ecografiei

Efectele fizice, chimice si biologice ale ultrasunetelor

Minciunile sistemului oficial

Divertismentul cu imagini ecografice prenatale

Efectele negative ale ecografiei fetale

Partea a treia

CONCLUZII

Bibliografie

Principiul ecografiei

Ecografia consta in emiterea unui fascicul de ultrasunete spre o anumita structura biologica si in analizarea undelor reflectate. Caracteristicile undelor reflectate depind de proprietatile mediului analizat. Rezultatul investigatiei este o imagine pe un monitor.

Efectele ultrasunetelor

Ultrasunetele sunt unde mecanice cu frecventa cuprinsa intre 20 kHz – 10 MHz. Energia transportata de ultrasunete este mult mai mare decat cea a sunetelor. In plus, ele nu ocolesc obstacolele (precum sunetele), ci se propaga in linie dreapta, ca un fascicul de lumina, datorita lungimii de unda foarte mici.

Un fenomen important – foarte periculos pentru celulele vii – care apare la propagarea ultrasunetelor in lichide, este cavitatia. Acest fenomen consta in producerea unor bule microscopice care se ridica la suprafata si se sparg. Dilatarile si comprimarile extrem de rapide care se succed in lichid, duc la aparitia unor mari tensiuni in anumite zone, producand vapori si eliberand gazele dizolvate. Bulele mici se contopesc in bule mai mari care se sparg, generand presiuni locale foarte mari, manifestate sub forma de socuri hidraulice. Cavitatia are o mare putere de distrugere. Ea cauzeaza deteriorarea paletelor turbinelor si a elicelor vapoarelor.

Prin cavitatie, „gazele si vaporii din interiorul bulei sunt puternic comprimati, generand o caldura intensa care mareste temperatura lichidului imediat inconjurator, creand un «punct fierbinte». Acesta prezinta temperaturi de peste 5000 K in faza gazoasa si de peste 2000 K in stratul de lichid invecinat, presiuni depasind 500 atm. si viteze de incalzire si racire de peste 109 K/s. Prin comparatie, in interiorul lichidului iradiat de o sonda ultrasonica se poate crea temperatura de la suprafata soarelui, presiunea din gropile oceanice si rata de racire a unui metal topit imersat in heliu lichid”[1].

Din cauza frecventei mari si a energiei mari pe care o transporta, ultrasunetele produc si alte efecte:

– distrugerea starilor labile de echilibru;

– formarea de sisteme disperse (emulsii si suspensii) si distrugerea de astfel de sisteme (coagulari);

– voalarea placilor fotografice;

– modificarea potentialelor electrochimice si a pasivitatii metalelor;

– cresterea vitezei unor reactii chimice;

– polimerizari si depolimerizari;

– degradarea compusilor organici;

– generarea de radicali liberi (cu efect toxic);

– explozia substantelor instabile.

Este cunoscut faptul ca ultrasunetele „dau nastere unor forte capabile sa produca dispersia si dislocarea substantei, ruperea legaturilor chimice sau cvasichimice la nivel biopolimeric, supramolecular sau chiar celular.

In procesul de propagare, o parte din energia transportata de ultrasunete se poate transforma in lucrul mecanic al fortelor de frecare, contribuind astfel la incalzirea mediului si/sau la intensificarea miscarii dezordonate a particulelor in mediul de propagare.

Folosirea ultrasunetelor in scopuri medicale impune o buna cunoastere a procesului de propagare si a efectelor acestora asupra mediului biologic, in vederea evitarii aplicarii actiunii distructive a acestora asupra tesuturilor din organism”[2].

Minciunile sistemului oficial

Institutul American de Ultrasunete in Medicina declara in 1998 ca nu au fost raportate vreodata efecte biologice confirmate ale ultrasunetelor la frecvente obisnuite de lucru si ca, desi exista posibilitatea ca acestea sa apara in viitor, se considera ca beneficiul pentru pacient este mai mare decat riscul.

Parintii care doresc sa se informeze pe internet (ziarullumina.ro, sfatulmedicului.ro, sanatateatv.ro, csid.ro, despreboli.ro, desprecopii.com, copilul.ro), gasesc minciunile sistemului oficial:

„Examenul ecografic in obstetrica a devenit indispensabil pentru buna urmarire a unei sarcini. Avantul extraordinar al ecografiei, ca metoda de diagnostic si supraveghere in obstetrica si ginecologie, se datoreaza beneficiului real al metodei, raportat la costul relativ redus si la lipsa oricaror efecte adverse”[3].

„Ecografia este o metoda de imagerie medicala putin costisitoare, care nu necesita nici pregatirea speciala a pacientului, nici spitalizarea sa. Ea nu comporta riscul razelor X. Nu exista vreun efect secundar cunoscut”[4].

„Ecografia reprezinta un examen indispensabil, in special in cazul femeilor insarcinate, oferind avantajul de a fi o investigatie neinvaziva, precisa, nedureroasa si accesibila. Este esentiala in urmarirea prenatala, ajutand la depistarea sarcinilor cu risc crescut”[5].

„Ecografia de sarcina (2D, 3D, 4D, Doppler spectral și color) reprezinta o examinare obligatorie in urmarirea evolutiei sarcinii”[6].

„Ecografia nu are efecte negative nici asupra ta, nici asupra lui bebe, expunerea la ultrasunete fiind de numai o fractiune de secunda”[7].

„Trupul femeii este expus la ultrasunete pentru o fractiune de secunda. Nu se cunosc efecte negative ale acestei proceduri”[8].

„Ecografia in sarcina este cea mai folosita metoda de explorare, pentru ca nu dauneaza mamei sau fatului”[9].

„S-au efectuat nenumarate studii care au incercat sa demonstreze care este efectul ultrasunetelor asupraembrionului sau fatului in dezvoltare. Studiile din ultimii 35 de ani au aratat faptul ca ecografia nu are efecte nocive asupra dezvoltarii fatului si ca nu exista un efect cumulativ nociv dupa mai multe expuneri la ultrasunete”[10].

Realitatea

Ultrasunetele il deranjeaza pe copilas, atat prin efectele mecanice, cat si prin cele termice. Se stie faptul ca aproape toti copilasii devin agitati la ecografia fetala. Cercetari recente au aratat ca pruncusorul percepe ultrasunetele ecografului ca zgomotul unui tren. Sa ne gandim ce inseamna sa tii un prunc in acest zgomot, timp de o jumatate de ora, cat dureaza ecografia. In plus, prin cavitatie, ultrasunetele pot afecta membranele celulare, perturband fluxul de ioni si activitatea intracelulara.

„Se stie insa ca exista efecte biologice ale ultrasunetelor: experimental, dupa expunerea de lunga durata, chiar si la frecvente obisnuite de lucru, pot aparea arderea sau incalzirea tesuturilor, producerea de radicali liberi, chiar hemoragii sau modificari genetice. Se stie si ca nu este recomandat sa se foloseasca ecografia Doppler cu emisie continua in ecografia obstetricala, iar metoda nu are o vechime chiar atat de mare incat sa se poata afirma categoric ca este absolut inofensiva. Pentru asta ar fi nevoie de studii epidemiologice, biologice, toxicologice pe termen lung si pe un numar foarte mare de cazuri.

Nu exista date suficiente privind eventualele efecte datorate expunerii repetate si cumulative la doze mici si repetate”[11].

Un studiu, realizat la Universitatea Yale in 2006, a aratat ca expunerea la ultrasunete afecteaza dezvoltarea creierului fetal la soareci. In 2008, AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) a publicat un raport de 130 de pagini, intitulat American Institute of Ultrasound in Medicine Consensus Report on Potential Bioeffects of Diagnostic Ultrasound, declarand ca exista intr-adevar, anumite riscuri potentiale pentru investigarea cu ultrasunete in timpul sarcinii (efecte mecanice si termice asupra embrionului)[12].

Sa nu uitam faptul ca pruncusorul se afla in mediu lichid! La interfata lichid-solid, cavitatia are un efect puternic. „In apropierea unei suprafete solide, anizotropia mediului induce o deformare a bulei in timpul imploziei, care genereaza un microjet de lichid cu o viteza de peste 100 m/s. Energia potentiala a cavitatii supradimensionate este convertita in energie cinetica a jetului lichid care patrunde prin cavitate si loveste puternic suprafata solida. Acest microjet, laolalta cu undele de soc create de implozia cavitatii, duce la eroziunea solidului”[13]. Este evident ca aceasta stare este nociva pentru pruncusor. Tocmai pe acest efect mecanic foarte puternic se bazeaza metoda de curațare cu ultrasunete a obiectelor solide. „Tehnologia de curațare cu ultrasunete consta in iradierea cu ultrasunete a unui obiect plasat intr-un recipient cu lichid. Prin fenomenul de cavitație apar milioane de bule microscopice care implodeaza degajand o mare cantitate de energie. Impulsul provocat de implozie duce la dislocarea impuritaților de pe suprafața obiectului”[14].

Specialistii sistemului oficial afirma ca „trupul femeii este expus la ultrasunete pentru o fractiune de secunda”. Aceasta este o alta minciuna. Se cunoaste faptul ca o ecografie fetala dureaza 20-45 minute. Pehttp://www.sanatateatv.ro/emisiuni-medicale/obstetrica-ginecologie/analiza-morfologiei-de-sarcina-trimestrul-ii-si-iii/ se gaseste un film din care se poate constata timpul mare de expunere. Fractiunea de secunda pe care o prezinta sistemul, se refera la una din cele 20 de expuneri pe secunda, nu la timpul total de expunere. Insa parintii nu cunosc aceasta.

Intentiile sistemului se vad bine din recomandarea de a se face ecografie fetala de rutina, inainte de 10 saptamani. Cu cat copilasul este mai mic, cu atat este mai vulnerabil la ultrasunete. Specialistii, constienti de acest fapt, nu recomanda ecografia de rutina, inainte de 10 saptamani: „Desi ecografia este cea mai fidela metoda pentru determinarea varstei gestationale si a analizei BCF, efectuarea acesteia inainte de 10 saptamani de sarcina in cadrul ingrijirilor prenatale de rutina nu se justifica daca nu exista acuze”[15].

Interesul sistemului oficial de a promova ecografia fetala se vede si din faptul ca „femeile insarcinate beneficiaza de examene ecografice gratuite, adica suportate integral din fondurile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, daca se interneaza intr-o sectie de obstetrica-ginecologie”[16].

Divertismentul cu imagini ecografice prenatale

In mod viclean, pentru prelungirea expunerii la ultrasunete, parintii sunt indemnati sa nu se limiteze la scopul medical, ci sa inregistreze copilasul pe caseta video, ca divertisment, ca sa aiba amintire: „Tehnica a evoluat atat de mult, incat in zilele noastre iti poti vedea copilul inainte ca acesta sa se nasca. Ecografele 3D si 4D ofera imagini fidele ale bebelusului, astfel incat il poti privi cum clipeste, cum inghite, cum doarme, cum zambeste sau cum isi suge degetul. Poti pastra aceste imagini, primele fotografii din albumul micutului, si chiar il poti inregistra pe o caseta video”[17].

Nici mai mult, nici mai putin, parintii sunt invitati la film: „Imaginile captate pot fi inregistrate pe CD sau DVD, astfel incat viitorii parinti pot avea oricand la dispozitie un prim film al bebelusului lor”[18]. „Filmuletele si pozele obtinute prin ecografia 4D sunt apreciate in special de catre parinti”[19]. Pe forum-uri gasim multe interventii ale unor femei care, cazand in capcana acestei mode, considera imaginile ecografice fetale drept un divertisment. De exemplu: „Hi, hi, hi, noi avem album cu ecografiile facute in fiecare luna de sarcina si chiar imi dadea cate 2-3 poze, asta la dr. din Bacau. La cel din Iasi avem caseta video. Deci eco multe…”.

Ca raspuns la acest spectacol ciudat, prezentam interventia binevenita a unei doamne, medic radiolog: „Eu nu sunt mamica si doar din intamplare am dat peste acest forum. Insa, fiind medic, sunt socata de faptul ca unele mamici sau viitoare mamici cred ca o examinare ca ecografia este o metoda de divertisment. Spun asta, pentru ca, radiolog fiind si efectuand zilnic ecografii, am avut ocazia de multe ori sa constat ca desi teoria si cartile spun ca ecografia nu este daunatoare fatului, pot spune ca copilasii vostri nu se omoara dupa ea. In timpul examinarii, aparatul emite ultrasunete care se rasfrang de pe bebelusul vostru si astfel se creeaza imaginea pe care o vede medicul. In timpul examinarilor indelungate, energia cedata se manifesta prin caldura, pe care copilul vostru o sesizeaza. De multe ori el incearca sa impinga cu manutele, piciorusele pe burta mamei, sau se intoarce cu spatele sa se fereasca. Aveti grija sa fie controlat copilasul, sa nu aiba malformatii sau voi sa nu aveti probleme (ex. hidronefroza, s.a.m.d) dar va rog, nu considerati asta un divertisment!”[20].

Concluzii

Sistemul oficial – intemeietor al dictaturii pseudo-stiintei – raspandeste minciuni pe toate caile, prezentand ecografia fetala ca pe o investigatie fara efecte negative. Insa adevaratii cercetatori au dovedit faptul ca ecografia este periculoasa pentru pruncusori. In ultima vreme, ecografia 3D si 4D a ajuns un divertisment; parintii vizioneaza un spectacol care li se pare amuzant, dar care pentru pruncusor este un chin.

Vreme de 2000 de ani, neamul nostru a avut prunci sanatosi si cuminti. Si nu a folosit nici ecografia fetala, nici alte investigatii. Numarul pierderilor de sarcina si al copiilor cu malformatii a crescut abia acum, in epoca necredintei, a ecografiei, a surselor de radiatii, a medicamentelor nocive, a alimentelor artificiale si a stresului. Bine ar fi sa ne intoarcem la vietuirea simpla, linistita, curata si evlavioasa, a inaintasilor nostri dreptcredinciosi, ca sa redobandim sanatatea trupeasca si sufleteasca a acestui neam!

