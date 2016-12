Klaus Iohannis A ORDONAT INCENDIUL de la #Colectiv ? Asa sustine Florin Chilian:

Nu, nu mai am nici un fel de dubiu!

Tu Iohannis esti vinovatul principal!

Ar trebui sa fi anchetat, judecat si condamnat pentru crima, pentru genocid si inpuscat ca Ceausescu la Targoviste.

Ancheta ar fi trebuit preluata de catre o echipa formata din: un procuror-specialist din cadrul Serviciului de Combatere a Infractiunilor de Terorism din cadrul DIICOT, un procuror-specialist din cadrul Serviciului de Combatere a Traficului de Droguri, Precursori si Culturi, din cadrul Diicot, si un procuror-specialist din cadrul Biroului de Combatere a Spalarii Banilor, din DIICOT! De asemenea, intregul perimetru trebuie inchis si probele trebuie sa fie culese de catre Serviciul Anti-Tero al Serviciului Roman de Informatii, singurul care detine aparatura specifica pentru depistarea probelor de cianuri! Absolut toti specialistii militari in arme si munitii neconventionale si in bio-terorism din Romania indica in mod clar si fara echivoc ca avem de-a face cu o arma chimica asa cum e ea definita de Conventia de la Geneva!

“ Ion Cristoiu: Sentimentul dumneavoastră – întrebare precisă – a fost că dl Klaus Iohannis a venit deja cu soluţia guvernului tehnocrat şi era o piesă de teatru sau… Călin Popescu-Tăriceanu: Nu, nu mă întrebaţi mai departe. Da. Ion Cristoiu: Şi atunci de ce nu au fost consultări? Staţi un pic, că e o ştire, pentru un analist politic, e o ştire. Călin Popescu-Tăriceanu: Staţi puţin. Pentru că aşa scrie la Constituţie. Realizator: A organizat dezbaterile ca pură formalitate, da? Pentru a îndeplini procedurile constituţionale. Călin Popescu-Tăriceanu: Eu aşa am avut sentimentul. A fost foarte… Consultările s-au desfăşurat foarte civilizat. Ion Cristoiu: Nu părea deloc tulburat de prăbuşirea guvernului? Că aşa mi-a lăsat impresia. Adică la un moment dat s-a trezit fără guvern şi a zis: aoleo, ce mă fac? Dumneavoastră spuneţi că ştia de la început ce o să facă. Călin Popescu-Tăriceanu: Acesta e sentimentul pe care îl am. Am fost chemaţi la convorbiri, noi ne-am dus la consultări, ne-am dus, ne-am spus punctul de vedere. Cred că era obligaţia noastră să o facem, chiar dacă poate aveam această impresie de care v-am spus, că este mai degrabă formală consultarea. Şi sigur că cred că a profitat preşedintele, fără doar şi poate, de situaţia creată, neexistând o majoritate, cum ar fi trebuit să se întâmple, adică, între runda întâi de consultări… Numai o clipă. Între runda întâi de consultări şi runda a doua, în mod normal, partidele ar fi trebuit să se întâlnească între ele.“

In recenziile Clubului Colectiv, un anume Vali F. parea sa prevada cu o saptamana inainte ca in club avea sa aiba loc o tragedie: “ Naspa, explodeaza !”…

Acest Cod rosu la o institutie militarizata cum este Ministerul de interne inseamna ca trebuiau sa se ia obligatoriu cateva masuri speciale cu ar fi interventia imediata a unitatilor special antrenate in razboiul chimic ale SRI, izolarea zonei si decontaminarea celor ajunsi acolo de la primul ranit la medic, infirmiere, locatarii din zona si pana la ultimul sofer de pe masinile de interventie ale pompierilor dar nu numai atat. Inca multe alte masuri trebuiau sa intre in viguare automat la instituirea acelui “Cod Rosu”

Nu era sange pentru transfuzii in spitale. Apeluri disperate pentru a merge la centrele de donare si imediat apare Banicioiu care zice ca au sange… Nu-s medic dar am carnet de donator de sange de cativa ani si niciodata, dar niciodata nu am auzit pe cineva de la centru de donare sa se planga de faptul ca este prea mult sange. Niciodata!

Am vazut tragedia de la Colectiv de la televizor si am incercat sa ajut atat cat am putut si cu ce am putut de la trimiterea stirilor de la cei care fusesera martori acolo catre redactiile de stiri ale televiziunilor, pana la mesaje personale intre cei care nu se puteau regasi in acel vacarm si la reluarea apelurilor de a ajuta catre cei ce puteau acorda acel ajutor.

Am stat si am urmarit cu furie si neputinta desfasurarea evenimentelor legate de Clubul Colectiv

Si pe Crin Antonescu il cunosc altfel. Ponta intelesese in 5 minute care erau nevoile orfelinatului si a fost 100% pentru a ajuta. Cu Crin Antonescu a fost altfel. Un an intreg am incercat sa ma intalnesc cu el…. N-am reusit. In cele din urma i-am trimis documentatia pe email dar proiectul care tinea acum numai de ministerele PNL a inghetat acolo, pe holurile ministerelor detinute de PNL… Presupun ca intrucat nu era rost de nici o spaga nu era de interes pentru PNL. La cateva luni cucoanele din minister la care se blocase si proiectul meu legat de orfelinat, au fost arestate pentru ca luasera mita…

Mai multi oameni din serviciile secrete mi-au confirmat asta in cele cateva saptamani care au trecut. Intr-una dintre ocazii nici macar nu era o discutie privata. Eram mai multi oameni acolo si toti am avut o reatie de groaza.

#‎Ponta‬ are dreptate. Cineva a vrut si a “aranjat”ca tragedia de la ‪#‎Colectiv‬ sa se petreaca. Poate ca nu vroiau sa fie atat de multe victime. Poate ca “experimentul” le-a scapat de sub control, dar acolo la Colectiv a fost o mana criminala iar serviciile secrete stiau asta inainte de drama cu cel putin o luna.

“Cei care doreau schimbarea guvernului erau dispuși și la propriu, dar și la figurat să calce pe cadavre. Eu sunt un om construit altfel și nu cred că merită să ții de o funcție călcând peste cadavre. Alții au considerat că merită acest lucru” – Victor Ponta 22 decembrie 2015

Si acum, de ce v-am spus ca ii cunosc altfel pe oamenii care au guvernat acesti ultimi 3-4 ani.

Victor Ponta a luat cateva decizii ciudate si inca si mai stranii au fost deciziile lui neluate dupa pierderea alegerilor prezidentiale dar si mai inainte inca de cand avea o majoritate zdrobitoare in parlament.

M-am intalnit cu sotia lui Ponta, cu Daciana, la cateva zile dupa prezidentiale la o petrecere de copii. Toate mamicutele higlife-ului bucurestean erau acolo alaturi de copiii lor dar nici una nu vorbea cu Daciana. De la stiriste de top la neveste de profesie cu plozii aferenti functiei sau banilor sotului pana la doar proaste ca sa nu zic lejere si la mintea usuratica.

Nu ca nu vorbea nici una cu Daciana, nici macar una, dar toate se fereau sa aiba intre ele si Daciana o distanta mai mica de 4 metri… Neamuri proaste mi-am zis si am mers alaturi de cea care nu mai putea respira pana mai ieri de atatea dovezi de netarmurita prietenie din partea celor care acum o ocoleau ca pe o ciumata.

Am ras evident amandoi de fatarnicia “prietenelor” ei de pana de curand si am palavragit o vreme sub privirile uluite si dezaprobatoare in ce ma priveste ale scarbavnicei asistente. La un moment dat i-am spus Dacianei ca stiu exact cum a fost ales Presedintele Poloniei cu doar cateva luni inainte. Cazul Romania era doar o copie proasta la indigo. Identic pana la virgula a fost scenariul. De la Revolutia Diasporei la mania tinerilor de pe facebook. De la rasturnarea legilor care guverneaza statistica, pana la credinta oarba a unui singur om ca va castiga. La noi nici macar Blaga nu credea in sansele lui Iohannis.

Poate ca despre asta am sa scriu dupa ce imi amintesc de Virgil Magureanu, omul care ne-a “ales” cu adevarat ultimii 3 presedinti “votati democratic”. Asta daca nu am iar vre-un accident cu explozie stanga fata, daca nu mai bat vre-o fata la televizor a carei mama nu era decat judecatoare sefa de tribunal, daca nu imi mai gasesc doctorii profesori doctori de pe la Cluj o alcolemie cu valori teoretice incompatibile cu viata pentru a putea fi condamnat pentru conducere sub influenta bauturii… Ehe.. multe se pot inca intampla. I-am aratat documentul cu alcolemia unui prieten si i-am spus ca acel profesor doctor este ingrozitor de prost si mega alcolic daca a scapat chiar toata sticla de whiskey in eprubeta mea cu sange. I-a spus doctorului profesor doctor prietenul meu ce am spus despre el si imbecilul s-a scuzat asa: Eee… parca domnul Chilian nu stie cum se face si cum merg treburile pe la noi… Dar sa revin ca am avut dosar penal pana si pentru trafic de carne vie… Imbecili servanti fara urma de creier in cap, si mascatii radeau de ei…

Doar nu va asteptati ca acest material sa fie preluat de presa main stream din Romania nu? Baietii au si ei proprietetile si ordinele lor. Pe de lata parte daca accident nu e, dosar penal nu e cu un cancer mic suntem cu totii datori nu?! Tot este la moda cancerul instaurat ca politica de stat inca din 31 decembrie 2009, România fiind prima tara din lume in careCodex Alimentarius a intrat in vigoare.

Vorbeam cu Daciana Sarbu, sotia lui Victor Ponta si intelegeam ca stie. Era o tristete muta in ochii ei.

Stiam ca ea stie ca nu gresesc cu nimic si mai stiam ca si Victor stie de ce a pierdut alegerile dar mai ales stiam de ce Victor Ponta, premierul Romaniei cu o majoritate confortabila in Parlament nu a facut mai nimic pentru a schimba papusile papusarului.

Cheita care-l intoarce pe Ponta este un film, este de fapt un dosar gata facut, tinut intr-un sertar. Dosarul fusese facut de SRI-ul din Targu Jiu intr-un hotel de acolo in care am stat si eu. Ii bagasera baietii in camera o pustoaica de 18 ani fara doua luni. Asta era cheia lui Ponta. Mai corect est este spun ca asta este cheia despre care stiam eu. Nu era neaparat penala dar la nivel de imagine ar fi fost devastatoare.

Crin Antonescu… Cheia – dosar penal pentru actele semnate cand era ministrul tineretului si sportului pentru instrainarea unei parti imense din Parcul Harastrau. Sau voi ati crezut fie si numai pentru o secunda ca crin isi va sacrifica somnul de frumusete de dragul unui amarat de crez sau de neam. Cum si de ce credeti voi ca a executat ordinele si a parasite pozitia de Presedinte al Romaniei in care era de facto in alianta, l-a adus pe asta de ia case cu acte false si a facut varza cu carne PNL-ul, pentru ca mai apoi sa se ceara afara?!

Iohannis… L-am cunoscut altfel si pe asta. Am stat facand anticamera la biroul lui de primar ca la un cabinet de boli venerice pentru ca el isi anuntase intentia de a ajuta cumva evenimentul la care urma sa particip. Un concert caritabil in Sibiu pentru copiii nevoiasi din oras. A venit, a trecut pe langa mine de vre-o doua ori privindu-ma cu fata de zombie. Dupa 30 de minute de asteptare l-am injurat pe dobitoc si am plecat. Aveam treaba.

Cheita lui Iohannis: Vanzarea sasilor de dupa revolutie. Banii aia nu apar nicaieri. Vanzarea copiilor si actele false cu care si-a facut averea.

Voi, in locul astuia cu sindromul Asperger – tulpina vulgara, ce-ati fi ales?! Sa faceti puscarie sau sa fiti Presedintele Romaniei?!

Piedone… Vecinu’ – Da si pe el il cunosc altfel. A pus niste proprietari de multe case sa respecte legea si sa-si repare acoperisurile. Tigle groase si grele de mortarul prins de ele, de cateva kilograme, facute in urma cu 80 de ani cadeau zilnic intr-o curte plina cu copii, peste masini si oameni. Cred ca intre timp vecinii nu ma mai injura pentru ca si-au reparat acoperisurile. Doar ma rugasem de pomana de ei vreme de 10 ani. Bine ca nu a murit nici unul dintre copii care vajaie prin curte ba cu bicicletele, ba cu jocurile lor de copii.

Piedone… Ziaristii au umplut televiziunile, ziarele si facebookul cu o informatie vadit falsa si cu crearea intentionata a unei confuzii, pentru a-si atinge scopul: acela de a oferi un Acar Paun si de a-l elimina pe Piedone. Au mintit ca Piedone a dat un aviz. Au ascuns faptul ca in cazul clubului acela nenorocit, era vorba despre doua avize. Unul dat de primarie si care era perfect legal, si unul pe care patronii clubului trebuiau sa il ceara de la Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti, si nu l-au cerut.

Punctual, lucrurile stau asa: Primaria de Sector nu avea decat rolul de a da aviz de functionare pentru organizare de manifestari. Daca asta nu este asa atunci Iohannis trebuie sa fie arestat imediat. Nici una din institutiile pe care le-a patronat ca primar al sibiului atatia zeci de ani NU are autorizatie de la ISU! Nici macar Primaria Sibiu!

Cristian Popescu Piedone, a dat aviz de functionare pentru organizare de manifestari.in baza legii, asta a facut! Patronii si organizatorii concertului erau obligati – prin prevederile legii 126/1995, completata prin HG 536/2002 – stiind ca vor folosi materiale pirotehnice – sa se duca la DGPMB ( la Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase), sa declare ca vor sa se joace de-a razboiul (e o metafora!), adica vor folosi in cadrul manifestarilor “culturale” materiale pirotehnice, si sa ceara avizul DGPMB pentru organizare de ACTIVITATI PIROTEHNICE! Nimeni nu a facut asta

Pentru cine inca nu a inteles, recapitulez:

pentru organizare de activitati pirotehnice NU primaria da autorizatii, drept pentru care nici nu i-a cerut nimeni asa- ceva si nici n-a dat Primaria ceea ce nu este in puterea ei legala sa dea!

In mintea mea Pedone se face vinovat doar de lipsa de reactie si de cuvinte nepotrivite rostite in zilele pline de emotie ce au urmat tragediei. Poate ca si pentru ca nu si-a dat imediat demisia din functia de primar se face vinovat dar nu de altceva. Voi puteti crede si spune tot ce vreti dar pentru acestea nu se face puscarie.

Sa nu credeti ca-i iau apararea lui Piedone dezinteresat. NU!

Am un interes, fireste iar interesul meu este nu sa gasesc vinovati inventati ci sa fie pedepsiti adevaratii vinovati pentru ca o asa tragedie sa nu se mai poata repeta vreodata.

Piedone… o fi avut si el cheita lui, ce-a legata de permisul de conducere – eu alta nu cunosc – sau poate ca pur si simplu era mult prea popular si devenea sigur castigator al Primariei Generale a Bucurestiului odata cu plecarea lui Sorin Oprescu.

Pai daca nu-l eliminau pe Piedone atunci Busoi asta de apare ca nevasta lui Iohannis la bratul lui anuntandu-si candidatura la Primaria Bucuresti, Busoi zic, eraevident ca s-a nascut degeaba. Guvernul lui! Primaria lui! Toate ale lui sa fie sa-si implineasca visul de a fi cel mai bogat om din cimitir. Atunci si acolo nu vor mai conta actele false folosite pentru a ajunge la asta.

Si da, Ponta a pierdut alegerile in fata serviciilor secrete si a plecat fara sa faca galagie desi stia adevarul. Eu unul cred ca nu a vrut sa arunce tara in haos asa cum si de la guvern a plecat fara sa spuna nici un cuvant pana astazi.

Cine stie, poate se schima vantul, altfel nu-mi explic. Ponta chiar a avut grija sa nu arunce Romania in neant protejandu-se pe sine.

Restul il cunoasteti deja dar nu stiu cati ati inteles ce ati vazut. Parlamentul in proportie de minim 40% este compus din membrii activi ai serviciilor secrete ca si cei din magistratura, procuratura sau chiar avocatura. Ce a mai ramas din parlamentari este jucat pe degete cu dosare penale. Doar ati asistat la discutia cu prima propunere de ministru al justitiei in comisiile de resort din parlament si acceptarea toantei impotrviva evidentelor fix ca un anus contra naturii.

Despre restul de vite bolunde din parlament v-ati dumirit la votarea bugetului, ca doar nu suntem chiar toti imbecili trepanati sa nu intelegem ce vedem.

Nu avem oameni de stat dar avem servicii secrete. – Care Dumnezeule este raul cel mai mare?!

*COD ROSU:

Acidul cianhidric este gaz de lupta folosit in razboi! Acidul cianhidric este catalogat drept gaz toxic de luptă prin Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice precum si a distrugerii acestora, convenţie deschisă spre semnare la Paris în 1993. În domeniul militar, acest acid este considerat STL cu acțiune generală, din cauza gradului mărit de toxicitate și efectului letal imediat (cu ajutorul acidului cianhidric se pot realiza încărcături mixte incendiar-STL, care pot avea acțiune atât incendiară cât și toxică, mai ales că sub acțiunea căldurii și a undei de șoc, aburii de acid cianhidric sunt transportați de aer cu rapiditate putând fi inhalați de către persoanele care NU AU FOST AFECTATE DE EFECTUL INCENDIAR!). Deci el insusi, singur, este GAZ DE RAZBOI (gaz de lupta, 300 mg / metru cub de aer, timp de 10 minute = Doza Letala pentru om!). Amestecul de acid cianhidric, acid clorhidric si acid sulfuric (gasit in cadavrele de la Colectiv) este ARMA CHIMICA, asa cum o defineste atat Conventia de la Geneva si Tratatul de la Paris, cat si SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII! Cazul Colectiv, asa cum il defineste si Centrul de Operare Anti-terorista din SRI – si conform si raportului TESAT – este TERORISM CHIMIC (din categoria terorism CBRN)! De asemenea: ANCEX defineste armele chimice ca fiind orice substanta chimica toxica şi precursorii ei care pot cauza moartea! Toti cei care ne-am specializat (atat in mediul militar cat si din cel al serviciilor secrete) in antiterorism CBRN, va putem da definitiaTerorismul CBRN: inseamna “folosirea violenţei, utilizând armele nucleare, biologice, CHIMICE şi radiologice sub diferite forme şi prin intermediul diferitelor mijloace, în locuri populate, cu scopul de a ucide cât mai mulţi oameni într-un timp cât mai scurt, pentru a crea panicăşi derută, a înfricoşa, a induce şi menţine o stare de teroare în rândul populaţiei vizate şi a atrage atenţia mass media şi opiniei publice internaţionale!”.

In cazul Colectiv vorbim despre atat o arma chimica (acid cianhidric, acid clorhidric, acid sulfuric – “coctail” descoperit prin arderea in laborator al unei probe de burete expandat luat din clubul mortii de catre biochimistii Catedrei de Chimie din cadrul Politehnicii Bucuresti) cat si despre folosirea unui gaz clasic de lupta (acidul cianhidric), care a fost letal pentru victime, asa cum au aratat autopsiile de la IML! In consecinta vorbim despre un ATAC TERORIST cu arma neconventionala (chimica) si despre RAZBOI (folosire de gaz de lupta clasic!). Cred ca a venit timpul ca domnul Raed Arafat, singurul RESPONSABIL, prin fisa postului (secretar de stat in MI, cu post de EXECUTIE in situatii de urgenta si ANTI-TERORISM) sa explice acestui popor si, mai ales, procurorilor DIICOT (procurori cu competente in Siguranta Nationala) DE CE nu a dus la indeplinire ORDINUL dat de Ministru si DE CE si CU CE SCOP domnul Raed Arafat a incalcat cu buna stiinta Codul Rosu. prin fisa postului si prin schema operativa fiind SINGURUL care trebuia sa il puna in aplicare? Daca l-ar fi pus, acum nu mai murea nimeni dintre cei raniti in EXPLOZIA de la Colectiv si nici sute de oameni care au venit in seara aceea in contact cu ranitii nu ar fi acum CONTAMINATI! – Maior in retragere Raisa Ekaterina Ivatenko – Serviciul de Informații al Armatei

Care este motivul pentru care autoritatile tac in privinta domnului Raed Arafat?!

Astept o explicatie de la SRI, SIE sau care or mai fi in legatura cu:

Gradul de rudenie intre Raed Arafat si fratele tatalui singurului condamnat pentru TERORISM in Romania. Legea interzice ca rudele celor care au savarsit fapte de terorism demonstrate de catre o instanta sa detina functii in stat.

Domnul Raed Arafat sunteti verisorul primar al teroristului Omar Hayssam?!

Daca da cum de sunteti secretar de Stat in Ministerul de Interne avand competente si functie de executie in situatii de urgenta si antiterorism, avand in vedere ca in momentul numirii acestuia pe post ruda lui era deja condamnata pentru terorism international? Cum?!

Mai astept explicatii pentru: Sabotarea de catre domnul Raed Arafat a Ordinului dat de Ministru, in cazul atacului cu arma chimica de la clubul Colectiv (cei prezenti fiind, asa cum am aratat mai sus, in deosebit PERICOL de contaminare toti cei care in acea noapte au venit in contact cu victimele ori au intrat sa ii salveze – pompieri, medici, asistente medicale, cetateni precum si toti cei care locuiesc in directa vecinatate a clubului)

